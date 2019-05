Pronostic Caen Reims : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Match fermé à prévoir entre Caen et Reims !

Profitez de 100€ chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Caen - Reims :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En ramenant un nul de Guingamp samedi dernier (0-0), Caen a certainement condamné les Bretons. Les Normands ont toujours la possibilité de se maintenir directement (3 points de retard sur Monaco) mais ils sont aussi en position de décrocher la place de barragiste. Avec 2 points d’avance sur Dijon, Caen est actuellement en situation favorable et se doit d’accentuer son avance pour pouvoir disputer les barrages. Depuis l’arrivée de Courbis pour épauler Mercadal, le Stade Malherbe s’appuie sur sa défense pour ramener des points. Les 6 dernières rencontres disputées par les caennais ont offert à chaque fois moins de 3 buts.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Reims n’a plus rien à espérer dans cette fin de saison. Assurés du maintien les Champenois restent sur 6 matchs sans victoire et semblent avoir lâché prise. Le week-end dernier, ils ont été victimes du réalisme nîmois (3-0). Le promu a assuré son maintien dans l’élite en s’appuyant sur un groupe très compact et une défense solide. 6 des 8 dernières rencontres jouées par Reims se sont d'ailleurs terminées avec moins de 3 buts. Un nouveau match avec moins de 2,5 buts est possible entre ces deux équipes qui ont joué de manière plutôt fermée ces dernières semaines.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(148€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Caen - Reims encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !