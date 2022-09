Pronostic Caen Quevilly Rouen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Caen à la relance face à Quevilly Rouen

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Caen – Quevilly Rouen :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Annoncé comme l’un des candidats à la montée, le stade Malherbe de Caen a réalisé une très bonne entame de championnat pour rapidement se trouver sur le podium. Par la suite, l’équipe normande a perdu de sa superbe en enchaînant deux matchs nuls face au Paris FC (1-1) et contre Pau (1-1), puis une défaite dans le derby normand joué au Havre. En effet, face à une équipe havraise très intéressante dans ce début de saison, les hommes de Stéphane Moulin se sont inclinés (2-1). Reparti de l’avant lors de la réception d’Amiens (3-1), Caen a de nouveau calé lors de la dernière journée sur la pelouse du stade des Alpes de Grenoble (1-0). Malgré une large domination et une supériorité numérique, le club normand n’est pas parvenu à récolter le moindre point face aux Isérois. Invaincu dans son stade (3 victoires et 1 nul), le club normand veut se relancer lors de la réception de Quevilly Rouen.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, QRM est passé tout proche d’être relégué la saison passée, sauvant sa place lors des barrages face à Villefranche. Lors de l’intersaison, le club normand a misé sur Olivier Echouafni pour réussir la mission maintien que le club s’est fixé. Après 9 journées disputées, QRM se trouve à l’avant-dernière place du classement avec deux points de retard sur le dernier relégable. Plutôt solide en début de saison avec plusieurs matchs nuls (3) et un succès obtenu face à Pau, le club normand a connu des dernières journées délicates en s’inclinant notamment face à Bordeaux (4-0), Annecy (1-0) et contre Laval (1-3), pour un match nul face à la lanterne rouge niortaise. Performant à domicile, le stade Malherbe de Caen devrait s’imposer face à une formation de Quevilly Rouen clairement pas au mieux lors des dernières semaines.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Caen Quevilly Rouen encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !