Pronostic Caen PSG : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Mbappé, arme fatale du PSG face à Caen

Le Stade Malherbe de Caen occupe actuellement la 18place de Ligue 1, celle de barragiste. A la lutte pour le maintien, les Normands ont vu dernièrement Monaco revenir et Guingamp se rapprocher. Suite à son élimination mercredi en quart de finale de la Coupe de France à Lyon (3-1), le club caennais est totalement tourné vers le maintien. Mais avec une seule victoire lors des 19 dernières journées, la mission s’annonce compliquée. Depuis le début de saison, les hommes de Mercadal ont remporté seulement deux matchs à domicile, face à Amiens et Toulouse, soit deux équipes à la lutte pour le maintien.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le PSG continue sur son rythme effréné. Les défaites face à Guingamp et Lyon ne sont plus qu’un mauvais souvenir. Pourtant privé de son meilleur joueur Neymar, le club parisien réalise de très belles prestations. L’absence du Brésilien oblige les Verratti, Di Maria et Draxler à prendre leur responsabilité. Mbappé, de son côté, a montré son ambition et veut tout rafler sur son passage. Avec 22 buts au compteur en 25 matchs, le natif de Bondy veut faire tomber les records. Très bon ces dernières semaines, Mbappé va tout faire pour se distinguer à Caen et donner la victoire à son équipe. L’ancien monégasque arrive en Normandie sur une série de 5 buts en 4 matchs, et reposé après avoir été préservé face à Dijon. Pour ce match, nous voyons le PSG s’imposer avec un Mbappé buteur.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Caen PSG détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !