Pronostic Caen Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Caen – Pau déséquilibré

Depuis sa descente en Ligue 2, le stade Malherbe de Caen n'a jamais réussi à atteindre ses objectifs. Proche d'une nouvelle relégation lors de sa première saison, le club caennais n'avait jamais été dans le coup pour les playoffs lors du dernier exercice. Cet été, le club s'est renforcé intelligemment et vise la montée en Ligue 1. Les hommes de Stéphane Moulin réalisent une excellente entame de championnat puisqu'ils occupent la tête du classement et qu'ils sont toujours invaincus. En effet, les Normands ont remporté trois rencontres face à Nîmes (0-1), Metz (1-0) et Guingamp (4-1), pour des nuls contre Dijon (2-2) et le week-end dernier contre le Paris FC (1-1). Les hommes de Stéphane Moulin ont fait face à une forte adversité avec plusieurs affrontements face à des candidats à la Ligue 1. De son côté, Pau vit une entame nettement moins heureuse puisque le club béarnais se trouve déjà dans le bas de tableau. En effet, les hommes de Didier Tholot ont seulement pris deux points depuis l'entame du championnat grâce à des nuls face à Dijon (0-0) et le Havre (1-1). Lors des autres rencontres, les Palois se sont inclinés face à Guingamp (4-0), Sochaux (0-3) et le week-end dernier sur la pelouse de Quevilly Rouen (2-1). Cette semaine à 2 journées s'annonce déjà cruciale pour Pau qui affronte successivement Caen et Saint-Etienne. La formation béarnaise a perdu plusieurs de ses meilleurs éléments à l'intersaison à l'image de Lobry parti à Saint-Eienne ou du duo Essende - Daubin qui fait désormais le bonheur de leur adversaire du jour, Caen. En grande forme et à domicile, le Stade Malherbe de Caen devrait s'imposer face à des Palois pas au mieux.