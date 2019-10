Pronostic Caen Orléans : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

L’effet Dupraz continue pour Caen face à Orléans

Relégué de Ligue 1 cet été, Caen a débuté sa saison de Ligue 2 comme il a terminé celle de L1. Les mauvaises prestations ont poussé le club à se séparer de Rui Almeida, arrivé pourtant seulement à l'intersaison, pour nommer un spécialiste du maintien : Pascal Dupraz. Réputé pour avoir sauvé Toulouse d'une relégation quasiment actée, le technicien est invaincu depuis qu'il a repris les rênes normandes. Pour ses deux premières sorties, il a vu son équipe faire deux nuls face à Châteauroux et Valenciennes. Lors de la journée précédente, le Stade Malherbe a décroché une belle victoire face au Paris FC (2-4) et a refait le plein de confiance. En face, Orléans connaît également un départ difficile et pointe seulement à la 17place. Le club entraîné par Didier Ollé-Nicolle sortait pourtant d'une saison intéressante mais n'a pas pu confirmer. Les Orléanais vont un peu mieux puisqu'ils ont perdu une seule fois lors des 6 dernières journées mais ils accumulent les nuls et leur effectif ne semblent pas de taille à rivaliser avec une équipe de Caen qui va mieux et sera poussé par un public qui a repris espoir. Pour cette rencontre, nous voyons un Caen relancé par son succès au Paris FC et par l'arrivée de Dupraz s'imposer face à Orléans.