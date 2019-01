Pronostic Caen OM : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

3

L’OM retrouve les joies de la victoire à Caen

La 21journée de Ligue 1 met aux prises deux formations dans une très mauvaise dynamique : le Stade Malherbe de Caen et l'Olympique de Marseille. La formation de Mercadal a remporté une seule rencontre au cours des 12 derniers matchs de championnat. Ce succès a en plus été obtenu à l'ultime seconde du match face à Toulouse. Habitué à jouer la relégation ces dernières années, la mission s'annonce très compliquée cette saison pour les partenaires de Baysse. Leur dernier match à D'Ornano s'est d'ailleurs terminée sur une lourde défaite face à Lille (1-3). Historiquement, Caen ne réussit pas face à Marseille à d'Ornano, et n'a remporté aucunes des 10 dernières confrontations (8 victoires de l'OM et 2 nuls). Sur une terrible série de 9 matchs sans victoire, les Marseillais arrivent à Caen sous une pression immense. Les deux dernières rencontres des Phocéens ont montré des signes encourageants. Contre Monaco, Maxime Lopez a permis à son équipe de récolter un point (1-1), et à Saint-Etienne, l'OM a certainement livré l'un de ses meilleurs matchs des dernières semaines mais insuffisant pour empêcher une nouvelle défaite (2-1). Rudi Garcia a effectué un choix fort à Geoffroy-Guichard en laissant Payet sur le banc. Le coach olympien est sous la menace et doit ramener les 3 points de son déplacement chez le 16de Ligue 1. Sur ce match, nous voyons un OM en léger mieux s'imposer face à des Caennais en plein doute.