Pronostic Caen Niort : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Caen repart de l’avant face à Niort

Très bien parti dans cette saison de Ligue 2, le Stade Malherbe de Caen était sur le podium au soir de la 6journée. En effet, jusque-là la formation était invaincue avec un bilan de 3 victoires et 3 nuls. Depuis le nul obtenu à domicile contre Pau, les hommes de Stéphane Moulin coincent avec 3 revers lors des 4 dernières journées, pour un succès sur Amiens (3-1). Dominés dans le derby par le Havre (2-1), les Caennais ont perdu des points face à deux adversaires à sa portée lors des deux dernières journées, Grenoble (1-0) et Quevilly Rouen (0-1). Suite à ces performances, le Stade Malherbe a reculé en 8position avec 5 points de retard sur le duo de leaders composé par Bordeaux et Amiens. L’attaque caennaise doit retrouver son efficacité. La semaine passée, les Normands ont largement dominé le match face à Quevilly Rouen mais n’ont pas su être tranchants dans le dernier geste.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Niort devrait vivre un exercice compliqué. En effet, les Chamois ont obtenu plutôt tranquillement leur maintien l’an passé alors qu’ils avaient été proche d’être relégués les 2 saisons précédentes. Pour lancer ce nouvel exercice, les Niortais ont subi le départ surprise de leur entraineur Sébastien Desabre, partir prendre les rênes de la sélection de la République Démocratique du Congo. Ce changement semble avoir inhibé le club niortais qui aligne les contre-performances. En effet, depuis sa nomination Rui Almeida n’a toujours pas gagné le moindre match et a vu son équipe s’incliner lors de 4 des 6 dernières journées. Le week-end dernier, les Chamois ont stoppé cette mauvaise passe en réalisant le nul face à Guingamp (0-0). Dernier de Ligue 2, Niort se trouve déjà au pied du mur. Devant son public, Caen, malgré son passage difficile, devrait s’imposer face à une formation niortaise dans le dur.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(320€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Caen Niort détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !