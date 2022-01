Pronostic Caen Niort : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Caen freine Niort

Attendu comme l'un des candidats aux barrages d'accession en Ligue 1, le Stade Malherbe de Caen déçoit avec une triste 13place au classement. De plus, la formation normande est à portée de main de la zone de relégation puisque Valenciennes (1relégable) ne compte que 3 points de retard. Les Caennais ne veulent surtout pas revivre un exercice semblable à celui de la saison dernière, où ils s'étaient sauvés lors de la dernière journée face à Clermont. Les hommes de Stéphane Moulin avaient pourtant parfaitement abordé ce nouvel exercice en affichant un esprit conquérant lors des premières journées. Depuis ce bon passage, les Normands ont vécu une traversée du désert jalonnée de plusieurs défaites. Pour finir l'année 2021, le stade Malherbe s'est montré un peu plus solide en tenant tête à Auxerre (2-2) et Quevilly Rouen (2-2) pour un succès important et précieux face à Guingamp (2-0). Ensuite, les Caennais ont dilapidé une avance de deux buts face à Sochaux (score final 3-2) avant de réaliser une très belle opération à d'Ornano lundi en dominant Ajaccio (2-0) qui pouvait prendre les rênes de la L2 en cas de succès.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Niort a lui aussi eu peur lors des dernières saisons, sauvant miraculeusement sa peau à 2 reprises : grâce à une différence de buts favorable face au Mans il y a 2 ans, et lors des barrages face à Villefranche l'an passé. Les Chamois sont bien mieux partis lors de ce nouvel exercice avec une intéressante 8place, à seulement 8 points des playoffs pour la L1. Dans une excellente dynamique, les protégés de Sébastien Desabre restent sur trois prestations convaincantes avec des succès sur Toulouse (2-1) et Pau (3-0), pour un nul contre Dijon (2-2). Cependant avec la propagation de la Covid, le club niortais n'a toujours pas disputé la moindre rencontre et compte 3 matchs en retard. Les hommes de Sébastien Desabre pourraient manquer de rythme face à une équipe caennaise revigorée par son succès face à Ajaccio. Pour cette affiche, le Stade Malherbe devrait assurer au moins le point du nul à domicile face à des Niortais qui n'ont plus joué de match officiel depuis plus d'un mois.