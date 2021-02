Pronostic Caen Niort : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Caen et Niort, dos à dos

Le Stade Malherbe de Caen, relégué de Ligue 1 au terme de la saison 2018-19, ambitionnait de retrouver rapidement l'élite. Bien partis lors de ce début de nouvel exercice, les Normands se montrent très décevants depuis la fin novembre. En effet, sur cette période, le club caennais a disputé 13 journées de championnat pour un bilan d'une seule victoire face au promu dunkerquois, de 7 nuls et de 5 défaites. Ces résultats sans équivoque ne correspondent pas aux objectifs initiaux du Stade Malherbe. Actuellement, Caen se retrouve en 11position avec seulement 7 points d'avance sur la relégation. Les Normands seraient inspirés de jeter un œil sur ce qui se passe à l'arrière, car les mal-classés se sont réveillés lors des dernières semaines. Mercredi, les hommes de Dupraz ont subi la loi du Paris Saint-Germain (1-0), malgré une belle résistance.

De son côté, Niort avait été éliminé d'entrée par Toulouse en CdF et bénéficiera de quelques jours supplémentaires de récupération non négligeables, dans cette période où les terrains sont lourds et exigeants. Proche de la relégation l'an passé, le club niortais réalise une saison nettement plus consistante. En effet, les Chamois pointent à la 13position avec le même nombre de points que le Stade Malherbe. A l'instar des Caennais, les hommes de Sébastien Desabre sont très bien partis mais ont connu un coup d'arrêt. Avec une seule victoire lors des 12 dernières rencontres disputées, Niort n'a pas d'autre choix que continuer à empocher des points pour tenter de se maintenir au plus vite. Depuis leur élimination de la Coupe de France, les Chamois se sont montrés solides avec 5 matchs nuls consécutifs. Cette opposition entre deux équipes qui n'arrivent plus à gagner pourrait se conclure par un nouveau nul.