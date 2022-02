Pronostic Caen Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Caen et Nîmes dos à dos

Proche de la relégation l'an passé, le Stade Malherbe de Caen n'est pas au mieux cette saison. En effet, les Normands pointent à la 15position du classement avec 4 points d'avance sur Grenoble, première équipe relégable. Les hommes de Stéphane Moulin se montrent trop inconstants pour espérer mieux. Lors des 8 dernières journées, le club normand a seulement décroché deux succès face à Guingamp (2-0) et Ajaccio (2-0), les deux fois au stade d'Ornano. Pour son dernier match à domicile, le club normand s'est fait surprendre par des Chamois niortais en pleine forme (0-2). Le week-end dernier, Caen avait l'opportunité de prendre quelques points d'avance sur la relégation lors de sa confrontation face à la lanterne rouge mais n'ont pas réussi à s'imposer. Menés au score par les Nancéens, les Caennais ont réagi par Alexandre Mendy, qui a inscrit à cette occasion sa 11e réalisation (score final 1-1).

De son côté, Nîmes avait bien débuté la saison de Ligue 2 avec 6 journées de championnat sans la moindre défaite. La suite fut plus compliquée avec un passage à vide des Crocos qui a laissé penser que le club gardois allait galérer pour se maintenir. C'est depuis l'éviction de Pascal Plancque, et l'arrivée de Nicolas Usaï, que les Nîmois se sont réveillés. Les Crocodiles ont en effet remporté 3 de leurs 4 dernières journées de championnat. Cette bonne passe a permis au NO de se replacer dans la 1partie de tableau à la 8e place. En revanche, les Nîmois ont réalisé une mauvaise opération le week-end dernier en s'inclinant à domicile face à Dunkerque, relégable (0-1). Entre deux équipes assez proches l'une de l'autre et qui devraient finir dans le ventre mou du classement, le match nul est possible comme à l'aller.