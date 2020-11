Pronostic Caen Nancy : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Caen se relance face à Nancy

Relégué lors de la saison 2018-2019, le Stade Malherbe de Caen a ensuite connu une première saison de Ligue 2 compliquée et l'arrivée de Pascal Dupraz en cours de saison a été essentielle pour le maintien. Après cette saison d'adaptation, le club normand envisage de retrouver l'élite le plus tôt possible. Les Caennais ont nettement mieux débuté la saison et occupent la 8place, à seulement 3 points de la 2place. Lors de la dernière journée, les hommes de Pascal Dupraz se sont inclinés chez le leader de Ligue 2, le Paris FC (3-1). Cette rencontre a été marquée par l'accrochage entre les deux coachs, connus pour leurs forts caractères. A d'Ornano, le Stade Malherbe est invaincu cette saison avec un bilan de 3 succès et 1 nul.
De son côté, l'AS Nancy est très mal parti en Ligue 2 avec 2 défaites et un nul lors des 3 premières journées. Victorieux surprise au Paris FC, les hommes de Jean-Louis Garcia sont ensuite retombés dans leurs travers face au Havre et Pau. Les Nancéens ont profité de deux matchs consécutifs à la maison pour se relancer grâce à des succès face à Dunkerque et Châteauroux. Les Lorrains se sont replacés en 12position, avec 11 points et un match en retard à jouer. Mais solide à domicile, cette formation de Caen qui vise la montée devrait pouvoir s'imposer face à Nancy.