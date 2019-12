Pronostic Caen Nancy : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Peu de buts entre Caen et Nancy

Trois jours seulement après leur match respectif de vendredi (Caen a arraché le nul à Guingamp sur un ballon sorti en touche non rendu aux Guingampais, tandis que Nancy a battu le Paris FC 2-0), Caen et Nancy vont se jouer dès ce lundi soir. Ces deux équipes solides, et qui perdent peu, devraient nous offrir un nouveau match avec moins de 3 buts, d'autant qu'ils n'auront eu que peu de jours pour récupérer et que l'arrivée de l'hiver ne favorise pas le jeu. 14 de Ligue 2, Caen présente un bilan de 17 buts marqués et 21 encaissés en 16 journées, tandis que Nancy affiche 17 buts scorés et 13 concédés. Faisant partie des équipes générant le moins de buts en L2, l'ASNL reste sur 6 matchs de championnat à moins de 3 buts, et le "Moins de 2,5 buts" est passé sur 2 des 3 derniers matchs des caennais. Il faut ajouter aussi que Nancy vient de perdre ses deux meilleurs buteurs, l'ancien Stéphanois Vagner (7 buts) et le jeune Gueye (4 buts). Logiquement, ces deux équipes devraient nous offrir un match assez fermé