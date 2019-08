Pronostic Caen Nancy : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe de la Ligue

Caen se réconcilie avec son public face à Nancy !

Le Stade Malherbe de Caen, relégué en fin de saison dernière, a connu un début laborieux en Ligue 2. Pour leur premier match, les Normands n'ont pas su prendre le meilleur sur Sochaux (0-0). Ensuite, ils ont affrontéune formation Lorientaise, dont l'objectif est la montée dans l'élite. Les hommes de Rui Almeida se sont inclinés (1-2) et ont subi les mécontentements de leurs fans. Ces sifflets sont aussi la conséquence de la frustration engendrée par le dernier match de la saison dernière où Caen avait son destin en main mais a échoué à accrocher les barrages à la maison face à une équipe de Bordeaux qui ne jouait plus rien. Au pied du mur et avec un déplacement difficile en Corse, les Caennais ont rebondi vendredi en s'imposant à Ajaccio (2-1), avec un joueur en moins pendant une bonne partie de la rencontre. Les Normands veulent profiter de ce succès pour enchaîner en Coupe de la Ligue devant leurs fans et ainsi retrouver leur confiance. La mission ne sera pas simple face à une formation de Nancy, très solide. Les Lorrains viennent d'enchaîner un troisième match nul en championnat. L'an passé à pareille époque, le club enchaînait les défaites et se satisfait de ce début de saison. Ce week-end, l'AS Nancy a accroché un des favoris à la montée le FC Lorient (1-1). Néanmoins, le club avance peu au niveau comptable et s'attend à jouer une nouvelle fois le maintien. Pour ce match, les deux coachs devraient opérer des changements, et l'effectif normand semble plus conséquent (notamment grâce aux arrivée de Riou, Rivierez et Weber). Pour ce premier tour de la Coupe de Ligue, nous voyons Caen qui joue à domicile s'imposer et se qualifier pour le tour suivant.