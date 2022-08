Pronostic Caen Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Caen – Metz : un choc verrouillé

La 2journée de Ligue 2 se termine avec un choc entre deux candidats à la montée, Caen et le FC Metz. Ces deux formations sont des habituées de l’élite et font tout pour retrouver la Ligue 1. Maintenu de justesse lors de sa relégation en Ligue 2, Caen a connu un exercice plus tranquille l’an passé avec une 7place. Stéphane Moulin veut désormais monter en régime pour jouer le haut de tableau. Les Normands ont réalisé un recrutement intéressant avec les arrivées de Ntim, Obiang, Essende et Daubin. De plus, le stade Malherbe a conservé Alexandre Mendy, auteur de 16 réalisations la saison dernière. En déplacement aux Costières pour affronter Nîmes lors de la 1journée, Caen aligné dans un 3-5-2 avec l’expérimenté Romain Thomas en défense. Balloté, le Stade Malherbe s’est finalement imposé sur le plus petit des scores grâce à une réalisation de Kyeremeh au bout du temps additionnel.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En Ligue 1 l'an dernier, Metz a connu une saison catastrophique et a été logiquement relégué. Après avoir pris un temps de réflexion, le président messin a décidé de se séparer de Frédéric Antonetti et d’introniser Laszlo Bölöni. La descente a provoqué le départ de nombreux joueurs messins puisque les De Préville, Pajot, Nguette ou Delaine ont tous quitté la Lorraine, avec pour le moment une arrivée notable celle de l’ancien angevin Traoré. Metz a démontré lors de la 1journée qu’il fait partie des candidats à la montée. Très efficaces, les Messins se sont facilement imposés face à une équipe amiénoise qui a pourtant des ambitions (3-0). Cette affiche du lundi soir en Ligue 2 entre deux prétendants à la montée s’annonce très serrée et devrait se jouer sur des détails. Alors que Caen comme Metz n'ont pas pris de but sur la 1journée, on pourrait voir une rencontre cadenassée avec moins de 3 buts.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 200€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Caen Metz détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !