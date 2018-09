Pronostic Caen Lyon : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Lyon veut s’éviter une crise

Le Stade Malherbe de Caen accueille l'Olympique lyonnais pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Les Normands comptent 5 points au compteur, avec une victoire, deux nuls et une défaite face au champion en titre le PSG. Le bilan est plutôt positif, d'autant plus que les Caennais ont joué trois fois à l'extérieur. Les recrues caennaises ont également réussi leurs débuts : Crivelli (2 buts), Beauvue (1 but) et Bammou (1 but). Néanmoins, la défaite concédée face à Paris (3-0) est le seul gros match joué pour l'instant par les Normands.Les Lyonnais arrivent à Caen sous pression avec déjà deux défaites au compteur, dont la dernière à domicile contre l'OGC Nice. Ajoutons à cela l'affaire Genésio qui a secoué le club du président Jean Michel Aulas. Une victoire est obligatoire pour s'éviter une crise et des tensions entre dirigeants, staff, joueurs et supporters. Avant la trêve internationale, les attaquants olympiens ont buté sur un exceptionnel Walter Benitez (auteur de 9 parades un record depuis 10 ans en Ligue 1) mais Lyon avait fait dans l'ensemble un bon match. Ce week-end, Genésio pourra compter sur sa nouvelle recrue Mousa Dembélé arrivé du Celtic le dernier jour du mercato. A ses côtés, Memphis Depay, très bon avec sa sélection, peut également retrouver le chemin des filets. Dans l'obligation de gagner, l'OL peut s'imposer face à une formation de Caen qui avait pris le bouillon face au PSG.