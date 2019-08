Pronostic Caen Lorient : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Lorient affiche ses ambitions à Caen

Cette deuxième journée de Ligue 2 se termine avec une rencontre entre deux prétendants à la montée : le Stade Malherbe de Caen et le FC Lorient. Les Normands ont été relégués lors de la dernière journée de Ligue 1 l'an passé et espèrent remonter le plus rapidement possible. Le club a vécu une intersaison agitée avec le départ du duo de coachs Mercadal et Courbis, remplacé par l'ancien Troyen Rui Almeida. L'effectif a aussi beaucoup évolué et les cadres Fajr, Bammou, Crivelli, Guilbert et Djiku sont partis vers d'autres destinations. Le Strasbourgeois Goncalves et le Toulousain Pi sont arrivés pour apporter leur expérience. Lors de la première journée, les Normands ont dominé Sochaux sans pour autant faire la différence (0-0). Lorient a terminé la saison passée à la pire des places : la 6e. Cette contre-performance a entraîné le départ de Mickael Landreau et l'arrivée de Christophe Pélissier. L'ancien coach amiénois a vu des recrues de premier plan rejoindre le club comme Umut Bozok ou le solide défenseur Laporte arrivé en provenance de Clermont. Les Lorientais ont réussi une très bonne première en dominant largement le Paris FC (3-0) réputé pour être une solide formation. Pour cette deuxième journée, nous voyons Lorient en pleine confiance capable de ramener au moins un nul de Caen.