Pronostic Caen Lille : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Caen, roi des matchs nuls en Ligue 1, face à Lyon

Comme souvent ces dernières saisons, Caen lutte pour le maintien. Avec seulement 2 longueurs d'avance sur les relégables, les Normands doivent engranger des points. Depuis le début de saison, les Caennais sont les champions des matchs nuls et affichent déjà 9 scores de parité en 19 rencontres. La formation de Mercadal est sur une série de 4 matchs sans défaite (2 victoires et 2 nuls). Le week-end dernier, Caen a fait le job face au Red Star en Coupe de France en s'imposant grâce à un but de Bammou. Lors du match aller entre les 2 formations, les Caennais avaient posé de nombreux soucis aux Lillois malgré la défaite (1-0).

A l'image de Caen, Lille a fait le nécessaire lundi face à Sochaux (1-0) en Coupe de France. Si le résultat fut positif, le jeu proposé ne correspondait pas aux attentes de Christophe Galtier. Après un passage délicat en octobre-novembre, le LOSC s'était relancé en décembre avant de céder face à Toulouse lors de son dernier match de l'année 2018. Galtier peut compter sur Nicolas Pépé, excellent lors des 6 premiers mois et arme offensive principale des Dogues. Pour ce match, nous voyons des Caennais combatifs à domicile (seulement 3 défaites en 9 matchs lors de la phase aller) capables d'accrocher des Lillois irréguliers en déplacement (4 victoires, 1 nul et 4 défaites).