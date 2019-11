Pronostic Caen Le Mans : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Caen – Le Mans : un nul entre deux équipes qui ne perdent plus

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PMU Sport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 8 autres sites vous permettent de parier sur ce Caen – Le Mans :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Proche de la zone de relégation, Caen a fait appel à Pascal Dupraz, spécialiste pour sauver les maisons en péril. L’ancien coach toulousain est en train de réussir son pari puisque son équipe reste sur 6 matchs sans défaite (3 victoires et 3 nuls) et s’est replacé à la 14place. Néanmoins, le club normand ne compte que deux points d’avance sur le premier relégable, Chambly. Comme pour toute équipe en difficulté, Dupraz s’est attaché à solidifier défensivement sa formation. Caen a su également profiter des confrontations face aux deux derniers, Orléans et le Paris FC, pour prendre des points. Les Caennais ont également réussi leur entrée en Coupe de France avec une large victoire face à Murs-Erigne (0-6).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Longtemps lanterne rouge de Ligue 2, Le Mans a réussi à s’extirper de la zone de relégation grâce à une très bonne série de résultats. Les Manceaux se sont récemment imposés face à Chambly, Niort et Clermont et ont fait un nul face à Grenoble. La formation de Richard Dézire se montrait très joueuse en début de saison et semble avoir fait le choix d’un jeu moins flamboyant mais plus efficace. En comptant sa victoire face à Nice en Coupe de la Ligue, Le Mans reste sur 5 matchs sans défaite (4 victoires, 1 nul). Pour ce match entre équipes en net regain de forme, les 2 formations pourraient se quitter dos à dos et la cote est belle.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé de 100€- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ !- Ces 100€ sont à utiliser pour parier sur le site PMUavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Caen Le Mans encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !