Pronostic Caen Grenoble : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Caen sur sa lancée face à Grenoble !

Profitez de 10€ sans dépôt et d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Caen - Grenoble chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Stade Malherbe de Caen a attendu la 26journée de Ligue 2 pour réaliser sa meilleure prestation de la saison. En difficulté lors de la première partie de ce nouvel exercice, Caen est allé s’imposer brillamment à Bollaert face à une formation Lensoise en course pour la montée. Emmenés par un Malik Tchokounte déchaîné, auteur d’un doublé, les Normands ont fait vaciller les Sang et Or (victoire 1-4). Ce succès replace les Caennais à la 13place du classement. Les hommes de Dupraz possèdent désormais 6 points d’avance sur le barragiste niortais, et 9 sur le premier relégable. Le club normand cherche de la constance depuis le début de saison et peut s’appuyer sur le succès obtenu à Lens pour enchaîner face à une solide formation grenobloise.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Les Isérois font partie des formations qui ont le moins perdu en Ligue 2 (seulement 5 revers en 26 journées). L’accumulation de matchs nuls (14) ne permet cependant pas au GF38 de pouvoir envisager de viser plus haut. Les hommes de Philippe Hinschberger restent en plus sur une défaite à domicile face à Châteauroux (1-0). Neuvième du général, Grenoble est calé dans le ventre mou du championnat et ne peut a priori ni jouer la montée et ni descendre en National. Pour ce match entre deux équipes qui vont finir la saison, Caen galvanisé par sa victoire à Bollaert semble en mesure d’enchaîner contre Grenoble.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Que vous souhaitez déposer ou non, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit dès votre inscription jusqu'au 18 mars seulementavecavecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecUn 1er pari remboursé de 100€ + 20€ EN EXCLU avecavecRetrouvez le Pronostic Caen Grenoble encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !