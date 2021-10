Pronostic Caen Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Caen - Grenoble sans vainqueur ?

Alors qu'il arrivait de Ligue 1, Caen a bien failli descendre directement à l'étage en-dessous, obtenant son maintien lors de la dernière journée en battant Clermont. Mieux parti cette année, Malherbe est en revanche dans le dur depuis la fin août (1 seule victoire lors de leurs 9 derniers matchs). A domicile, les Normands n'ont plus gagné depuis 4 rencontres (1 nul et 3 défaites). Lors de leurs 2 derniers matchs, ils ont partagé les points avec Le Havre à domicile (2-2) et à Dunkerque le week-end dernier (1-1).

Auteur d'une excellente saison dernière, Grenoble avait raté la montée lors des play-offs d'accession. En difficulté en début du nouvel exercice, le club isérois a pu remonter à la 14place du classement, avec 1 seul point de retard sur Caen qui est 10, grâce à ses prestations à domicile. En revanche, les Grenoblois ont été battu dans leur stade des Alpes le week-end dernier par Dijon (1-2) et ils n'ont pas gagné un match à l'extérieur de la saison (4 victoires, puis 2 nuls sur ses 2 derniers déplacements). Entre une équipe de Caen qui ne gagne plus à domicile et une formation grenobloise en souffrance à l'extérieur, on pourrait voir un match nul à grosse cote.