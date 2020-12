Pronostic Caen Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Caen – Grenoble cadenassé

La 14journée de Ligue 2 nous offre plusieurs oppositions dans le haut de tableau, dont celle de samedi entre Caen et Grenoble. Relégué lors de la saison 2018-2019, le Stade Malherbe a connu des difficultés d'adaptation à la Ligue 2 l'an passé. L'arrivée de Pascal Dupraz en cours de saison a permis de sauver les meubles et de se maintenir. Ce début de nouvelle saison est nettement plus cohérent avec une 6place au général, à 3 points de Troyes, troisième. Dans cette semaine à 3 matchs, Caen sort cependant de deux prestations décevantes avec un nul à domicile face à Châteauroux (1-1) et une défaite chez le promu palois (1-0), deux matchs avec peu de buts. Les hommes de Pascal Dupraz doivent se relancer pour ne pas voir les équipes de tête se détacher. A domicile, le club normand est invaincu avec 4 victoires pour 2 nuls. De son côté, Grenoble est la surprise de cette première partie de saison en Ligue 2. Les joueurs de l'Isère occupent en effet la 2place du classement, à seulement 2 unités du leader le Paris FC. Les hommes de Philippe Hinschberger possèdent aussi un match en retard, ce qui en fait les potentiels leaders de L2. Le week-end dernier, le GF 38 a tenu tête aux Parisiens au Stade des Alpes (0-0) et s'est ensuite imposé mardi à Châteauroux sur une réalisation de Diallo dans les dernières minutes de la rencontre (0-1). Pour cette affiche, un match verrouillé avec moins de 3 buts, comme lors de toutes les rencontres à domicile de Caen cette saison qui rencontre ce samedi la co-meilleure défense de Ligue 2 avec Clermont.