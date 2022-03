Pronostic Caen Dunkerque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Caen enfonce Dunkerque

Passé proche de la correctionnelle l’an passé, le Stade Malherbe de Caen avait sauvé sa peau lors des ultimes secondes face à Clermont. Pour ce nouvel exercice, les Normands ont longtemps cru qu'ils allaient devoir jouer le maintien, mais cela va mieux. Ces dernières semaines, les hommes de Stéphane Moulin n’ont perdu qu’une seule fois lors des 5 dernières journées. En effet, les Caennais se sont inclinés à Dijon (1-0) mais ont battu à d'Ornano Bastia (2-1) et surtout le leader de Ligue 2, Toulouse (4-0), pour un nul à Valenciennes (1-1). Lors de la dernière journée, le Stade Malherbe de Caen a confirmé ses excellentes dispositions en s’imposant dans le derby face au Havre (2-4). Ce succès a fait grimper les Caennais à la 7place du classement et gâché les célébrations du 150e anniversaire de l'ennemi havrais.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Dunkerque espère toujours se maintenir mais a perdu des points sur les dernières journées. Les hommes de Revelli ont en plus perdu deux matchs importants face à deux adversaires directs, face à Bastia à Furiani (1-0) et face à Valenciennes à domicile (0-1). La situation devient urgente dans le Nord de la France. De retour à un bon niveau et vainqueur de ses 3 derniers matchs à domicile, Caen devrait surfer sur sa bonne forme pour prendre le dessus sur une équipe dunkerquoise dans le dur, particulièrement à l'extérieur où elle a perdu 8 de ses 9 derniers matchs toutes compétitions confondues.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Caen Dunkerque détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !