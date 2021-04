Pronostic Caen Dunkerque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dunkerque enfonce Caen

Match à 6 points pour le maintien en Ligue 2 ce mardi. Attendu dans la bagarre pour la montée, le Stade Malherbe de Caen se retrouve à jouer sa survie dans l'antichambre de l'élite du foot français. Seulement 16de Ligue 2, les Normands ne possèdent plus que 2 points d'avance sur le barragiste guingampais qui va mieux. Malgré un changement d'entraîneur, les Caennais continuent de plonger. Après avoir concédé un match nul à domicile face à une formation paloise qui lutte également pour son maintien (1-1), Caen s'est incliné assez largement à Grenoble (3-1), puis de manière plus serrée à Troyes (1-0). Positionné à la 17place de cette Ligue 2, Dunkerque compte 1 point de moins que son adversaire du jour mais aussi 1 match en retard à jouer, face à une équipe d'Amiens qui sera peut-être déjà sauvée. Depuis le retour de la trêve internationale, Dunkerque s'est montré solide. Le club nordiste est allé chercher 3 points très importants chez la lanterne rouge Châteauroux (1-2), avant de tenir le match nul à domicile face à Grenoble (1-1). Sur sa lancée, Dunkerque pourrait de nouveau s'imposer à l'extérieur, cette fois chez une équipe de Caen qui n'y arrive plus.