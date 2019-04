Pronostic Caen Dijon : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Caen – Dijon : duel fermé pour le maintien !

Si le haut du tableau lutte pour le podium et les places européennes, le bas du classement est tout aussi agité en Ligue 1 et toutes les équipes peuvent toujours se sauver. Ce dimanche, le calendrier nous offre une confrontation entre deux formations relégables luttant pour le maintien entre Caen et Dijon. De son côté, le Stade Malherbe de Caen a repris espoir avec ses récentes victoires obtenues aux forceps sur la Côte d'Azur, face à Monaco et à Nice sur le même score (1-0). Lors de ces deux rencontres, le joueur le plus décisif côté normand a été le gardien Brice Samba, très bon sur sa ligne et qui a arrêté un penalty face à Nice. Les récentes rencontres de Caen, hormis la défaite face à Saint-Étienne qui est une équipe jouant un football offensif, se sont toujours terminées sur des petits scores. Les 4 derniers matchs des Normands ont d'ailleurs offert moins de 3 buts. À l'image de Caen, Dijon a pu reprendre confiance lors de ses derniers matchs, notamment grâce à son succès inattendu obtenu début avril à Lyon (3-1). De retour à domicile, les Bourguignons ont ensuite fait un nul face à Amiens (0-0) et pris le meilleur sur une formation de Rennes tournée vers sa finale de Coupe de France. 5 des 6 derniers déplacements dijonnais en Ligue 1 ont offert des rencontres avec moins de 3 buts. Pour ce choc décisif pour le maintien, on s'attend à voir les Dijonnais buter sur des Caennais qui vont d'abord joueur sur leurs forces défensives, à l'image des Amiénois et non pas des Lyonnais ou des Rennais qui ouvrent le jeu. On peut ainsi s'attendre à voir un match avec moins de 3 buts.