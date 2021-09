Pronostic Caen Dijon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dijon confirme ses progrès à Caen

Profitez de 200€ offerts direct chez Winamax

Si vous souhaitez parier sur ce Caen - Dijon chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Arrivant alors de L1, le Stade Malherbe de Caen faisait partie au début de la saison dernière des favoris pour la montée. Les Normands ont vécu un exercice bien différent à devoir lutter pour son maintien, obtenu lors de la dernière journée face à Clermont. A l’intersaison, le club caennais s’est attaché les services de Stéphane Moulin avec comme objectif, les play-offs. Auteur d’une excellente entame avec trois succès lors des 4 premières journées, Caen confirmait ses ambitions. En revanche, depuis quelques semaines, les Caennais sont moins bien avec 4 rencontres consécutives sans le moindre succès. Le week-end dernier, le Stade Malherbe de Caen est allé chercher le nul sur la pelouse de Bastia, grâce à la 6réalisation d’Alexandre Mendy, lors du temps additionnel. L’attaquant normand en a profité pour prendre les commandes du classement des buteurs.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Dijon a vécu une saison dernière catastrophique, terminée en dernière position de Ligue 1. Les Dijonnais se sont attachés à construire une formation capable de remonter directement dans l’élite. Malgré l’arrivée de nombreux joueurs, le DFCO a vécu des premières journées galère avec 6 rencontres sans le moindre succès (5 défaites et un nul). L’arrivée de Patrice Garande à la place d’un Linarès en échec semble avoir été bénéfique pour le club bourguignon. En effet, les Dijonnais ont profité de leurs deux dernières réceptions pour s’imposer face à Bastia (2-1) et Dunkerque (2-0). Le duo offensif composé de Benzia et Le Bihan a été décisif lors de ces 2 matchs, eux qui n'avaient pas pu être alignés en même temps sur le tout début de saison. Sur leur lancée, les Dijonnais semblent en mesure de ramener au moins un nul de Caen qui n'a plus gagné depuis 4 journées.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(480€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Caen Dijon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !