Pronostic Caen Clermont : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Clermont accroche un résultat à Caen!

Profitez de 100€ chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Caen - Clermont:

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 19journée de Ligue 2 met aux prises deux formations en forme, le Stade Malherbe de Caen et le Clermont Foot. Depuis leur changement de coach et l’arrivée de Pascal Dupraz, les Caennais ont enchaîné une série de 10 matchs sans défaite qui s’est arrêtée le week-end dernier à Rodez (2-1). Qualifié pour le prochain tour de Coupe de France, Caen est remonté à la 13place au classement de Ligue 2. Les Normands ne possèdent cependant que 3 points d’avance sur le Mans, barragiste. Caen a déjà concédé trois défaites à d’Ornano cette saison mais face à 3 formations visant la montée : Le Havre, Lens et Lorient.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Clermont s’est montré très solide à l’extérieur depuis le début de saison, ce qui a permis aux Auvergnats de rester à distance raisonnable des places de barragiste. Les hommes de Gastien ont aussi finalement réussi à accrocher récemment des victoires dans leur Stade Montpied face à Niort et Le Havre, des succès qui ont permis à Clermont de rentrer dans le Top 5 de cette Ligue 2. Invaincu lors des 5 dernières journées, Clermont se déplace en Normandie pour accrocher au moins un nul face à des Caennais qui n'ont gagné que 2 de leurs 10 matchs joués à domicile toutes compétitions confondues cette saison.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(138€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecUn premier pari remboursé de 120€ chez avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Caen Clermont encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !