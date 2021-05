Pronostic Caen Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Clermont finit en beauté à Caen

Ambitieux en début de saison, le Stade Malherbe de Caen vit un exercice catastrophique. Les Normands sont en position délicate lors de cette dernière journée puisqu'ils occupent la 18e place avec 2 points de retard sur Dunkerque. De plus, les Caennais sont sous la menace d'une équipe camblysienne qui finit bien la saison. Pour assurer sa place de barragiste et pourquoi pas dépasser Niort ou Dunkerque, le club normand doit s'imposer face au Clermont Foot. En grande difficulté, le Stade Malherbe a remporté une seule rencontre lors des 21 dernières journées de championnat, face à Niort. Le week-end passé, les Caennais ont livré une prestation intéressante face à Toulouse mais ont payé cash leurs erreurs avec un penalty manqué par Court, l'expulsion de Yago et les multiples occasions vendangées (score final 3-0 pour le Téfécé).

De son côté, Clermont est à 99,9% en Ligue 1. 2e du championnat, le club auvergnat possède une différence de buts largement favorable par rapport à Toulouse. Pour ne pas connaître le moindre problème, les Clermontois se doivent de prendre un point pour ne pas vivre une déconvenue comme celle du Nottingham de Sabri Lamouchi l'an dernier en Championship. Souvent bien placé lors des dernières saisons, Clermont mérite sa montée dans l'élite pour le jeu proposé depuis le départ. Reconnu par ses pairs, Pascal Gastien avait d'ailleurs remporté le titre de meilleur entraîneur de Ligue 2 l'an passé. Avec son budget modeste, le club auvergnat a fini fort la saison pour résister au retour du TFC. Pour cette dernière journée de Ligue 2, le Clermont Foot va vouloir finir sur une bonne note et s'imposer face à Caen.