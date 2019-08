Pronostic Caen Chambly : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Caen se frotte à une solide équipe de Chambly

Le Stade Malherbe de Caen s'attendait certainement à de meilleurs débuts en Ligue 2. Les Normands ont tout d'abord fait un match nul à Sochaux (0-0) avant de s'incliner à domicile face à Lorient (1-2). Les Caennais pensaient ensuite avoir relancé une dynamique en allant s'imposer en Corse face à Ajaccio (2-1) mais la défaite à domicile concédée mardi en Coupe de la Ligue face à Nancy (0-1) a rappelé que l'équilibre était toujours fragile. Au pied du mur et avec deux défaites à domicile en autant de matchs à D'Ornano, les joueurs caennais sont sous pression. Le coach Rui Almeida avait fait reposer des joueurs en coupe cette semaine, comme le jeune Jessy Deminguet, un des rares Normands à avoir sorti son épingle du jeu depuis la reprise.

De plus, Caen affronte de surprenants Camblysiens. Promu cette saison, Chambly réussit un très bon début en Ligue 2. Lors des deux premières journées, les hommes de Luzi se sont imposés sur le plus petit des scores (0-1) et ils ont ensuite fait un nul sans but face à Grenoble (0-0). L'objectif principal du club est évidemment le maintien, et cette semaine en coupe de la Ligue, le coach a opéré à plusieurs changements, ce qui peut expliquer la défaite face au Gazelec Ajaccio, pensionnaire de National (2-0). Cette saison, le club s'appuie déjà sur la solidarité et la combativité pour réussir des performances. Les Camblysiens n'ont d'ailleurs toujours pas encaissé de but en championnat, tandis que les Caennais n'ont marqué que 3 buts en 4 matchs.