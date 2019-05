Pronostic Caen Bordeaux : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

La victoire de l’espoir pour Caen face à Bordeaux !

Caen réalise une très belle fin de saison qui lui permet d’être toujours en course pour éviter la relégation. Une victoire ne serait pas significative de maintien (le résultat d’une équipe d'Amiens mieux classée aura son importance), mais offrirait au pire la place de barragiste pour les Caennais. Le Stade Malherbe s’est logiquement incliné sur la pelouse du Groupama Stadium le week-end dernier malgré une première mi-temps solide (4-0). Avant cela, les Normands avaient enchaîné 4 matchs sans défaite : 3 victoires et un nul. Deux hommes se sont particulièrement distingués lors de ce passage : le capitaine caennais Faycal Fajr pour sa vision du jeu et le gardien Brice Samba qui a encore arrêté un penalty samedi dernier face à Lyon.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Caen affronte une formation de Bordeaux en très grande difficulté puisque restant sur 6 défaites. Ce déplacement en Normandie s’annonce difficile pour les Girondins qui ont déjà la tête à la saison prochaine. Assuré du maintien, Bordeaux se déplace sans grande ambition et devrait subir l'envie normande pour ce match. A domicile et avec le maintien en tête, Caen devrait l'emporter pour assurer, au pire, une place de barragiste.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(150€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Caen Bordeaux encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !