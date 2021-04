Pronostic Caen Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre enfonce Caen

A 3 journées de la fin, le Stade Malherbe de Caen est dans une situation délicate avec en plus un calendrier démentiel face à lui puisqu'il doit affronter Auxerre, Toulouse et Clermont, trois formations qui luttent pour accéder à la Ligue 1. Les Normands avaient pour ambitions initiales de lutter pour la course aux play-offs mais sont aujourd'hui barragistes. Jamais dans le coup, les Caennais ont été contraints de se séparer de Pascal Dupraz en cours de saison, puisque son discours ne passait plus auprès de ses joueurs. Actuellement, Caen occupe la 18position de Ligue 2 avec le même nombre de points que Dunkerque. La dynamique actuelle des Normands n'est guère encourageante avec une seule victoire lors des 19 dernières journées, face à Niort. Pas aidé par un calendrier très compliqué, le club caennais s'est récemment incliné face à Grenoble, Troyes et Sochaux pour un nul contre ces mêmes Dunkerquois.

De son côté, l'AJ Auxerre s'est replacé dans le Top 5 de Ligue 2 au meilleur des moments. Après avoir été pendant de nombreuses semaines dans le bon wagon, le club bourguignon avait ensuite connu un passage à vide qui a permis au Paris FC de revenir. En remportant 3 matchs lors des 4 dernières journées, l'AJA a réussi à réintégrer le Top 5 mais compte le même nombre de points que le PFC. La lutte s'annonce intense lors des prochaines rencontres entre ces deux formations et ils ne doivent pas laisser passer ce genre de match face à un mal classé. Mal parti face à Dunkerque le week-end dernier, Auxerre a remporté 3 points précieux sur un doublé de Le Bihan (victoire 2-1). De retour en forme, l'AJA devrait s'imposer face à une formation caennaise inquiétante lors des dernières semaines.