Pronostic Caen Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio garde le rythme face à Caen

Parti sur les chapeaux de roue en début de saison, le stade Malherbe de Caen a depuis calé. En effet, la formation normande doit désormais lutter pour son maintien. Actuellement, les hommes de Stéphane Moulin se trouvent en 15position avec seulement 1 point d’avance sur Amiens, première formation relégable. Pas au mieux, Caen s’est seulement imposé une fois lors des 10 dernières journées de championnat lors de la réception de Guingamp (2-0). Après avoir obtenu un bon point à Quevilly Rouen (2-2), le club normand s’est écroulé à Sochaux alors qu’il menait de deux buts à la mi-temps (3-2). L’expulsion de Da Costa en seconde période a permis aux sochaliens de décrocher une victoire inespérée avec un but décisif à la dernière seconde. Cette nouvelle défaite a certainement causé des maux de tête aux joueurs caennais et à leur entraîneur.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Ajaccio est certainement la formation la plus constante de Ligue 2. Les Corses occupent à l'orée de cette journée la 2place du classement avec le même nombre de points que Toulouse. Cependant, l’ACA a un match en retard à disputer qui pourrait lui permettre de prendre seul les commandes de la Ligue 2. L’excellente dynamique des hommes de Pantaloni est en grande partie due à leur solidité défensive. En effet, le club possède de loin la meilleure défense du championnat avec seulement 8 buts encaissés. En grande forme, Ajaccio reste sur 6 journées sans la moindre défaite (5 victoires et un nul) et a signé une victoire importante à Amiens (0-1) en milieu de semaine dans le premier de ses matchs en retard. Sur sa lancée, Ajaccio devrait au moins prendre le point du nul à d’Ornano face à une formation caennaise pas au mieux.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Caen Ajaccio détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !