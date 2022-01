Pronostic Cadiz Séville : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le FC Séville démarre 2022 chez le relégable Cadiz

Maintenu sans problème la saison dernière alors qu'il était promu, Cadiz est relégable de Liga actuellement. Une demi-surprise étant donné que les 2 saisons après une montée sont souvent plus compliquées que les 1. Avant-dernier, le club andalou reste sur 5 matchs de championnat sans gagner. Battu par Getafe (4-0), l'Atlético Madrid (1-4) et Elche (3-1), le club a ensuite partagé les points avec Grenade (1-1) et le Real Madrid (0-0) pour une grosse surprise signée lors de la dernière journée.

En face, le FC Séville est 2de Liga, mais déjà 8 points derrière le Real Madrid qui compte 1 match joué en plus. Le club entraîné par Lopetegui vient de rencontrer deux gros morceaux à domicile, dominant d'abord l'Atlético Madrid (2-1) champion l'an passé, avant de concéder le nul face au Barça (1-1) en jouant la dernière demi-heure du match à 10 contre 11. A domicile, le club andalou est très performant en Liga avec 7 victoires et 2 nul en 9 réceptions. Seul faux-pas de Séville sur cette première partie de saison très réussie, sa 3 place en Ligue des Champions dans une poule abordable qui "l'obligera" à jouer une Europa League qu'elle affectionne. Face à une équipe relégable, Séville tentera de remporter une 4 victoire sur ses 5 derniers matchs.