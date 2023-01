Pronostic Cadiz Elche : analyse, cotes et prono du match de Liga

Cadiz enfonce un peu plus Elche

Match entre deux relégables, et même entre les deux derniers du classement, ce lundi mais Cadiz a 11 points de plus que son adversaire du jour. 19de cette Liga, le Bateau Pirate est l'auteur d'une bonne reprise puisqu'il a fait match nul à domicile avec Almeria (1-1) avant de s'imposer à Valence (0-1) le week-end dernier. Si l'on regarde plus loin, Cadiz a perdu seulement 2 matchs sur les 11 dernières journées, et 1 sur les 5 dernières. Et c'était de peu, à Bernabeu, face au Real Madrid (2-1)chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Elche est le seul club de Liga à ne pas avoir encore gagner cette saison. Seul le club italien de Cremonese fait pareil dans les 5 grands championnats. Le bilan d'Elche est famélique cette saison avec 4 nuls et 12 défaites, et le club reste sur 5 revers consécutifs. Depuis la reprise, la lanterne rouge a perdu à domicile face à l'Atlético Madrid (0-2) et sur la pelouse du Celta Vigo le week-end dernier (0-1). Le club n'a donc pas encore marqué en championnat depuis la reprise. A domicile et bien plus en forme que son adversaire du jour, Cadiz pourrait s'imposer.