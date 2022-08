Pronostic Cadiz Athletic Bilbao : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Cadiz poursuit sa mauvaise série face à l'Athletic Bilbao

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce ACadiz Athletic Bilbao :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Maintenue de justesse l’an dernier en Liga, Cadiz avaut su rester fidèle à son football sur l’ensemble de la saison, qui peux être décrit en un mot : joueur. En effet, le Bateau Pirate tente bien que mal de jouer au ballon, y compris face aux cadors de ce championnat, et ça lui a d'ailleurs parfois porter préjudice. Toujours est-il que lessemblent être pris de court sur leur début de saison avec 2 défaites en 2 matchs à leur compteur et zéro but inscrit : 0-1 face à la Sociedad et 2-0 sur la pelouse de Osasuna). Sur ses 5 derniers matchs (amicaux inclus), Cadiz n’a inscrit qu’un seul but pour 9 encaissés, avec un vilain bilan de cinq défaites.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐On prend les mêmes et on recommence? En effet, le club basque n’a pratiquement rien changé dans son effectif lors de l’intersaison (pour le moment) si ce n’est d'entraîneur puisque c’est l’ancien coach du FC Barcelone Ernesto Valverde qui prend place sur le banc. 7la saison passée, Bilbao ne jouera pas l’Europe cette saison. Pour cela il faut évidemment ramener des bons résultats et c’est chose faite après ses deux premiers matchs de championnat à San Mamès (domicile) face à Valence (1-0) et lors de la réception de Majorque en ouverture (0-0). Invaincue depuis cinq rencontres (amicaux inclus), la formation basque n’est cependant pas très prolifique en ayant inscrit qu’un seul but par match à quatre reprises dans cette série (1-0, 1-0, 1-1 et 1-1). Meilleur buteur de son équipe l’an dernier, Inaki Williams (8 pions, 5 offrandes) pourrait se mettre en évidence dans cette rencontre.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Cadiz Athletic Bilbao détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !