Pronostic Cadix Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real Madrid fait le job à Cadix

Promu cette saison, Cadix réalise un exercice intéressant avec une 13e place au classement général. Les partenaires d'Alvaro Negredo comptent 9 points d'avance sur le premier relégable à 7 journées de la fin. En forme, le promu reste sur trois résultats positifs avec des victoires face à Valence (2-1) et Getafe (0-1) pour un nul le week-end dernier contre le Celta Vigo (0-0). Lors du match aller, Cadix avait créé la surprise en s'imposant au stade Alfredo Di Stefano grâce à une réalisation de Lozano. Les Andalous vont tenter de remporter un nouveau succès de prestige face au champion en titre.

De son côté, le Real Madrid réalise une très belle fin de saison. Pas au mieux lors de la 1partie, les Merengue sont revenus à 3 points de l'Atletico Madrid alors que se profile bientôt un Barca – Atletico, décisif pour le titre. Les hommes de Zinedine Zidane sont également en course en Ligue des Champions où ils affronteront Chelsea pour une place en finale. Ces résultats sont d'autant plus surprenants que le club madrilène n'a pas été épargné par les blessures depuis le début de saison, avec Hazard, Ramos et Carvajal comme absents de longue date. Le week-end dernier avec une équipe fortement remaniée, le Real s'est contenté d'un nul sur la pelouse de Getafe (0-0). Pour ce déplacement à Cadix, Benzema et Kroos devraient retrouver leur place dans le XI après avoir soufflé face à Getafe, tandis que Casemiro et Nacho Fernandez font leur retour de suspension. En course pour le titre, le Real devrait se refaire la belle à Cadix, dans un match avec moins de 4 buts.