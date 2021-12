Pronostic Cadix Grenade : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Grenade lance l’opération maintien face à Cadix

En clôture de la 17journée de la Liga, Cadix reçoit Grenade dans un match important pour le maintien. Le club andalou occupe actuellement la 18place du classement avec 3 points de retard sur Alaves, première formation non relégable. Pas au mieux lors des dernières semaines, Cadix n’a remporté qu’un seul match lors des 11 dernières journées de championnat. Lors des trois dernières rencontres de Liga, la formation andalouse a encaissé trois lourdes défaites face à Getafe (4-0), l’Atletico Madrid (1-4) et à Elche (3-1). La seule bonne nouvelle vient de la qualification logique en Coupe du Roi grâce à une large victoire face à Villa de Fortuna (0-7) qui est une équipe amateure.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Grenade avait réalisé une très belle saison dernière en atteignant notamment les quarts de finale de l’Europa League, où le club espagnol s’était incliné face à Manchester United. L’entame de ce nouvel exercice est nettement plus complexe puisque les partenaires de Gonalons surfent dangereusement vers la zone de relégation. Néanmoins, après avoir concédé deux revers face à l’Espanyol (2-0) et face au Real Madrid (1-4), Grenade s’est repris en accrochant un nul à San Mames face à l’Athletic Bilbao (2-2) et surtout en s’imposant à domicile face à Alaves (2-1). Ces résultats ont permis à Grenade de prendre 3 points d’avance sur le premier relégable, qui n’est autre que Cadix. Dans son opération maintien, l’équipe de Roberto Moreno a une belle carte à jouer face à un adversaire direct. En regain de forme, Grenade devrait pouvoir accrocher au moins un point face à une formation de Cadix qui a encaissé 11 buts lors des 3 dernières journées, toutes terminées sur 3 défaites.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(304€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(630€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Cadix Grenade encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !