Pronostic Cadix Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Barcelone se rattrape à Cadix

Promu la saison passée, Cadix était parvenu à se maintenir assez facilement en finissant à la 12place avec 10 points d'avance sur le 1relégable. Lors de ce nouvel exercice, la formation andalouse a débuté par deux nuls consécutifs face à Levante (1-1) et contre le Betis (1-1). Ensuite, Cadix avait l'opportunité d'enchainer à domicile avec deux réceptions consécutives mais a buté sur deux formations basques celles d'Osasuna (2-3) et de la Real Sociedad (0-2). En revanche, les Gaditans ont réalisé une petite surprise en ouverture de la 5journée de Liga en s'imposant sur la pelouse du Celta Vigo (1-2), grâce à une excellente première période avec des buts de Lozano et Espino. Ce succès permet à la formation andalouse d'occuper la 13place avec 4 points d'avance sur la relégation.

En face, le FC Barcelone a vécu des dernières saisons marquées par le départ de joueurs importants, puisque progressivement les Xavi, Iniesta, Valdes, Puyol ont soit pris leur retraite ou ont quitté le club. Ces deux dernières années, les Blaugranas ont perdu un Luis Suarez excellent depuis son arrivée en Catalogne et lors de l'intersaison, le club a dû se résigner à laisser partir Lionel Messi, symbole des années glorieuses du Barca. Ajoutons à cela, la campagne de recrutement désastreuse du FC Barcelone avec les Malcolm ou Griezmann. Ces faits expliquent certainement l'actuelle décevante 7place du club catalan avec 6 points de retard sur le leader, l'Atlético Madrid. En début de semaine, le Barca a été surpris d'entrée par Grenade et a poussé pour revenir au score (1-1). Finalement, Araujo en toute fin de match a permis au Barca d'égaliser. Ce nul intervenu quelques jours après la sévère défaite reçue face au Bayern a mis Koeman sous pression. Pour cette rencontre, le club barcelonais devrait réagir et faire respecter la logique en s'imposant à Cadix.