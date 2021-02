Pronostic Cadix Athletic Bilbao : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

L'Athlético Bilbao se fait la belle à Cadix

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Cadix - Bilbao :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En clôture de la 23journée de Liga, Cadix affronte l’Athletic Bilbao. A l'orée de cette journée, le club andalou occupe la 14place du classement avec 4 points d’avance sur la relégation. Le promu, à un seul point de Bilbao, a longtemps surfé sur l’euphorie de leurs débuts en Liga pour réaliser des débuts intéressants, marqués par des victoires face au Real Madrid et contre le FC Barcelone. En revanche, la formation andalouse rencontre nettement plus de difficultés lors des dernières semaines. En effet, Cadix reste sur 4 journées sans la moindre victoire avec un nul contre Levante et des défaites face à Séville (3-0), l’Atletico Madrid (2-4) et la Real Sociedad (4-1). Les Andalous ont encaissé 13 buts lors de ce passage.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Bilbao va mieux depuis le début d’année civile et la prise de fonction de Marcelino. Les Basques ont remporté la SuperCoupe d’Espagne face au FC Barcelone et se sont replacés en Liga. En effet, l’Athletic Bilbao est en 11position avec 5 points d’avance sur le premier relégable. En revanche, les Basques ont un match en retard. Le week-end dernier, les partenaires de Muniain ont partagé les points à San Mames face à Valence (1-1) et s’étaient avant cela inclinés au Camp Nou face au FC Barcelone (2-1). En milieu de semaine, les hommes de Marcelino se sont contentés d’un nul à domicile en demi-finale aller de la Copa del Rey face à Levante (1-1). En regain de forme, l’Athletic Bilbao devrait s’imposer face à une formation de Cadix, fébrile défensivement et qui perd désormais beaucoup.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Cadix Bilbao encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !