Pronostic Burnley Wolverhampton : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Burnley - Wolverhampton : de solides Clarets face aux Wolves

Clarets

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Burnley Wolverhampton :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Burnley et Wolverhampton réalisent une excellente saison. Lessont toujours dans le coup pour l’Europa League tandis que Wolverhampton pourrait même accrocher une place en Ligue des Champions. La formation de Sean Dyche est la plus surprenante des 2 car elle ne dispose pas de joueurs très connus. Les partenaires de Jay Rodriguez (ex-Southampton) s’appuient sur leur point fort, à savoir leur solidité et leur état d’esprit. Le week-end dernier, largement dominés à Anfield, lesont tout de même réussi à accrocher un point (1-1). Le portier de Burnley, Nick Pope, s’est montré à son avantage en multipliant les parades face à Salah et Mané.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Wolverhampton confirme son excellente saison dernière. Les hommes d’Espirito Santos ont connu ces dernières semaines un coup de moins bien avec deux défaites de rang face à Arsenal et Sheffield, mais ont parfaitement réagi le week-end dernier en dominant Everton (3-0). Lesn’ont fait qu’une bouchée des Toffees et sont revenus à quelques points des places qualificatives en Ligue des Champions. Ce match face à Burnley s’annonce cadenassé, comme à l’aller (1-1), ce qui a aussi été le cas lors des 5 derniers matchs des Clarets et 7 fois sur les 8 derniers matchs pour les Wolves.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn Bonus ÉNORME de 200€ dont 150€ sur vos 1paris sportifs avecavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€Retrouvez le Pronostic Burnley Wolverhampton détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !