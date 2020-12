Pronostic Burnley Wolverhampton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Wolverhampton va chercher un résultat à Burnley

Dans le cadre de la 14journée de Premier League, Burnley reçoit Wolverhampton au Turf Moor. Les Clarets ont connu un départ compliqué qui les a poussé pendant de longues semaines dans la zone de relégation. Depuis quelques journées, les hommes de Sean Dyche ont retrouvé les vertus qui leur ont permis de réaliser des saisons intéressantes. En effet, Burnley n'a perdu qu'une seule fois lors des 6 dernières journées, et c'était face à Manchester City. Pour le reste, les Clarets se sont imposés face à Crystal Palace et Arsenal, et ont signé des matchs nuls face à Brighton, Everton et Aston Villa. Cette bonne série leur a permis de sortir de la zone rouge avec 10 points au compteur, un de plus que Fulham, à l'orée de cette journée.

En face, Wolverhampton sort de deux très bonnes saisons en Premier League, qui leur ont offert une participation à l'Europa League. Cette année, les rencontrent plus de difficultés mais sont calés dans le ventre mou du championnat, à la 10place, à seulement 3 points des places européennes. Battus consécutivement par Aston Villa et Liverpool, Wolverhampton s'est repris lors de la réception de Chelsea. Portés par un excellent duo Podence-Neto, les Wolves ont décroché une précieuse victoire malgré l'ouverture du score de Giroud (2-1). En confiance, Wolverhampton semble en mesure de prendre au moins un point face à Burnley dans une rencontre qui devrait offrir peu de buts comme souvent avec Burnley.