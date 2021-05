Pronostic Burnley West Ham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

West Ham se relance à Burnley

Solide équipe de Premier League ces dernières saisons, Burnley connaît certainement son exercice le plus difficile depuis sa montée dans l'élite. Après un départ laborieux, les Clarets ont retrouvés leurs vertus de combativité, clés des réussites des saisons précédentes. Grâce à leur traditionnel jeu anglais, basé sur le kick and rush, Burnley s'est repris et compte désormais 9 points d'avance sur le premier relégable, Fulham. Cette avance devrait être suffisante pour assurer le maintien des hommes de Sean Dyche, d'autant que Fulham a perdu sur la pelouse de Chelsea samedi. Le week-end dernier, porté par un excellent Chris Wood auteur d'un triplé, Burnley s'est facilement imposé au Molineux Stadium face à Wolverhampton (4-0).

De son côté, West Ham n'a pas abdiqué dans la lutte pour le Top 4 malgré ses deux récentes défaites face à Newcastle (3-2) et Chelsea (0-1). Ces contre-performances ne doivent pas faire oublier l'excellente saison des hommes de David Moyes, qui vient d'être élu meilleur entraîneur des clubs londoniens de la saison. Les Hammers accusent seulement 6 points de retard sur les Blues de Chelsea, engagés sur tous les tableaux dans cette dernière ligne droite. Avec Lingard, Bowen, Benrahma, Soucek, Lanzini ou Fornals, West Ham possède des éléments pour percer la muraille de Burnley. Déterminé à repartir de l'avant, West Ham devrait s'imposer sur la pelouse de Burnley, qui a certainement assuré son maintien en s'imposant face aux Wolves.