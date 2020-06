Pronostic Burnley Watford : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Watford ne veut pas jouer avec le feu à Burnley

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Burnley Watford :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Onzième de Premier League, Burnley possède un très bon matelas d’avance de 12 points sur la zone rouge. Après une saison précédente très délicate durant laquelle les pensionnaires de Turf Moor n’avaient récolté que 40 points (15), Burnley devrait se sauver sans trop de soucis. Néanmoins, l’équipe est trop loin des places européennes à l’heure actuelle et pourrait manquer de motivation en cette fin de saison. Après une série de 7 matchs sans défaite au moment du confinement, avec des victoires sur Leicester et Man United, les partenaires de Joe Hart n’ont pas vu la couleur du jour dans l’Etihad Stadium de Manchester City en concédant cette lourde défaite (0-5) en début de semaine.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Watford est dans une situation un peu plus problématique que son adversaire du jour. En effet, avec seulement 28 points au compteur à 8 journées de la fin, lesvont jouer leur maintien sur cette fin de championnat. Avant de commencer ce sprint final, Watford est 17avec un point d’avance sur la zone rouge. Opposés aux Foxes de Leicester City pour leur reprise en championnat, les partenaires du Français Doucouré ont arraché le point du nul (1-1). Avant la coupure, Watford avait réussi l'exploit de faire tomber Liverpool (3-0). Sans doute beaucoup plus motivé, lesdevraient pouvoir remporter ce match.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Burnley Watford encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !