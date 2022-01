Pronostic Burnley Watford : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un Burnley – Watford crucial pour le maintien

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Burnley - Watford :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En match en retard de la 17journée de Premier League, Burnley reçoit Watford au Turf Moor ce mardi. Depuis son retour en PL, Burnley ne s’est jamais trouvé autant en danger. En effet, lesoccupent actuellement la dernière place du classement avec 3 points de retard sur le premier non relégable, qui n’est autre que Watford. Les hommes de Sean Dyche comptent 3 matchs en retard, avec des affrontements pas simples à venir face à Tottenham et Leicester. Le week-end dernier, lesétaient censés affronter les Foxes mais ont vu ce match être reporté suite à la propagation du Covid dans leurs rangs. Depuis le début de saison, Burnley ne s’est imposé qu’à une seule reprise, lors de la réception de Brentford (3-1). Dernièrement, lesse sont inclinés sur les pelouses d’Elland Road face à Leeds (3-1) et celle d’Old Trafford (3-1) face à Man U. En FA Cup, Burnley a confirmé sa mauvaise passe avec un revers face à Huddersfield (1-2) qui évolue en Championship. Arrivé en cours de saison, Maxwell Cornet s’est parfaitement adapté dans sa nouvelle équipe puisqu’il a été élu meilleur joueur du club alors qu’il n’a joué que quelques mois. Cependant, l'Ivoirien est à la CAN et va donc manquer à son équipe. C'est également le cas du buteur néo-zélandais Chris Wood a été transféré à Newcastle la semaine passée.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Watford a retrouvé sa place dans l’élite après avoir passé une année en Championship. Les Hornets luttent pour leur maintien et souffrent. En effet, le club londonien ne compte qu’un point de plus que le premier relégable, Norwich. Le week-end dernier, avec l'ancien Niçois Kamara titulaire, les hommes de Ranieri avaient un match très important pour le maintien face à Newcastle. Menés au score, lesont réagi par le jeune Joao Pedro en toute fin de rencontre. Ce but a permis à Watford de ne pas plonger dans la zone de relégation. Ranieri fait face à de nombreuses absences avec la CAN, car les Sarr, Louza, Masina, Troost-Ekong ont rejoint leurs sélections respectives. Durement touché par la Covid et seulement vainqueur 1 fois en championnat depuis le début de saison, Burnley pourrait perdre de nouveaux points face à un adversaire direct pour le maintien, Watford.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Burnley Watford détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !