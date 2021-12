Pronostic Burnley Watford : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Burnley solide face à Watford

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous souhaitez parier sur ce Burnley - Watford chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’opposition entre Burnley et Watford concerne la lutte pour le maintien. En effet, lessont calés dans la zone de relégation avec 2 points de retard sur le premier relégable, Watford. Lors des dernières saisons, les hommes de Sean Dyche nous ont habitué à finir dans le ventre mou du classement en s’appuyant sur leur traditionnel kick and rush. Cependant, Burnley connaît moins de réussite lors de ce nouvel exercice puisque les Clarets n’ont remporté qu’un seul match face à Brentford (3-1). Lors des dernières semaines, les partenaires de Nick Pope se sont montrés plus solides lors des 10 dernières journées, ne concédant que deux revers face à Manchester City et Newcastle. Le week-end dernier, lesont tenu tête à une formation de West Ham qui joue les premiers rôles en Premier League. A domicile, Burnley a retrouvé sa solidité avec 4 réceptions sans la moindre défaite.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Watford n’est pas au mieux et vient de perdre ses 4 dernières rencontres de Premier League, face à Leicester (4-2), Chelsea (1-2), Manchester City (1-3) et Brentford (2-1). Contre les, lesont pris les commandes du match mais se sont écroulés en fin de match encaissant deux buts en toute fin de rencontre (1-2). L’arrivée de Claudio Ranieri n’a pas eu l’effet escompté puisque le club londonien ne s’est imposé qu’à deux reprises sous les ordres de l’Italien face à Everton (2-5) et Manchester United (4-1). Avec seulement 2 points d’avance sur Burnley, Watford se doit de ramener un résultat du Turf Moor pour ne pas se retrouver dans la zone rouge. Lespeuvent compter sur un Dennis très inspiré lors des dernières journées tandis que l’ancien Rennais Sarr fait défaut à Ranieri suite à une blessure au genou. Pour cette affiche, Burnley dans son Turf Moor devrait confirmer sa solidité retrouvée en accrochant au moins un nul face à Watford.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Burnley Watford détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !