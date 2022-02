Pronostic Burnley Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Tottenham face à l’obstacle Burnley

Sur le papier, cette opposition entre Burnley et Tottenham parait totalement déséquilibrée, mais devrait être nettement plus indécise que le classement le laisse présager. En effet, les Clarets sont calés dans la zone de relégation depuis l'entame du championnat tandis que lessont toujours dans le coup pour accrocher la 4place, qualificative pour la Ligue des Champions. Burnley a profité du mercato hivernal pour se renforcer en réalisant un joli double coup, en vendant son buteur néo-zélandais pour près de 30 Millions à Newcastle et en attirant le batave Weghorst dans le Nord de l'Angleterre, pour 15 millions d'euros. Solide depuis le début du mois de février, les Clarets avaient signé plusieurs matchs nuls face à Arsenal (0-0), Watford (0-0) et Manchester United (1-1). Seul Liverpool est parvenu à s'imposer contre Burnley lors des 5 dernières journées (0-1). Les Reds ont cependant éprouvé les pires difficultés au Turf Moor, où il n'est jamais simple de se déplacer. Les hommes de Sean Dyche ont confirmé leurs progrès le week-end dernier en explosant Brighton à l'Amex Stadium (0-3) avec de très belles réalisations de Weghorst et Lennon notamment. Cette victoire a permis auxd'abandonner leur dernière place et de prendre confiance avant la réception de Tottenham.De son côté, Tottenham a peut-être relancé la Premier League en réalisant un exploit sur la pelouse de l'Etihad face à Manchester City (2-3). Avec un plan de jeu clair, les Spurs ont profité des moindres contre-attaques pour faire mal aux Citizens. Double buteur lors de choc, Harry Kane a retrouvé le sourire depuis l'arrivée d'Antonio Conte. Ce succès à l'Etihad est venu mettre fin à 3 défaites de rang en Premier League, face à Chelsea, Southampton et Wolverhampton. Ce mercredi, les Spurs auront certainement la possession du ballon et vont faire face au jeu physique et direct de Burnley. Ce déplacement au turf Moor ne sera pas une partie de plaisir pour les londoniens face à une équipe qui joue son maintien. Au niveau de l'effectif, Conte semble avoir trouvé son XI avec les apports de Kulusevski et de Betancur, arrivés de la Juve lors du mercato hivernal. Le Suédois a été décisif face à Manchester City avec un bout et une passe décisive. Pour cette affiche en retard de la 13journée, Burnley devrait pouvoir tenir tête à une équipe de Tottenham pas toujours à l'aise lorsqu'elle doit faire le jeu.