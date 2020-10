Pronostic Burnley Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Burnley - Tottenham : Les Spurs enfoncent les Clarets

En clôture de la 6journée de Premier League, Burnley reçoit Tottenham dans son Turf Moor stadium. Lessortent de plusieurs saisons où ils se sont toujours calés dans le milieu de tableau. Cet exercice s'annonce compliqué puisqu'après 4 matchs disputés, Burnley est 18avec un seul point. Les hommes de Sean Dyche ont certes, un match en retard mais doivent affronter Manchester United. Lesse sont inclinés face à Leicester, Southampton et Newcastle et ont obtenu leur premier point le week-end dernier à West Bromwich Albion, autre mal classé (0-0). Ce début de calendrier était sur le papier plutôt favorable aux partenaires de Nick Pope, car hormis Leicester, les autres formations rencontrées devraient finir dans la seconde partie de tableau.

En face, lesde Tottenham occupent la 7place du classement. Battue d'entrée par Everton, la bande à Mourinho a réagi et a notamment signé un très beau succès face à Manchester United (1-6) à Old Trafford. Malheureusement pour le Portugais, son équipe connaît des passages à vide, comme elle l'a démontré face à Newcastle, avec un but encaissé dans les dernières secondes. L'exemple le plus significatif remonte au week-end dernier face à West Ham, où lesont contrôlé le match pendant 80 minutes avec une avance de 3 buts. Au premier but des, l'édifice s'est écroulé et a permis aux hommes de Moyes de repartir avec un point inespéré. En milieu de semaine, Tottenham a fait le job face à LASK en Europa League (3-0). Cette rencontre a offert les débuts de Gareth Bale et de l'attaquant Vinicius, passé par Monaco. Emmené par sa doublette infernale Son-Kane, Tottenham devrait s'imposer face à une formation de Burnley dans le dur.