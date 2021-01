Pronostic Burnley Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester United va chercher la 1re place à Burnley

Dans le ventre mou de la Premier League depuis sa montée, Burnley connaît actuellement son exercice le plus compliqué. En effet, après 16 journées disputées, lesoccupent seulement la 16place avec 5 points d'avance sur le premier relégable. Néanmoins, les hommes de Sean Dyche sont sur une bonne dynamique puisque lors des 9 dernières journées, ils ont seulement perdu à 2 reprises face à Manchester City et Leeds. Burnley a réussi des excellentes opérations face à Sheffield United, Wolverhampton, Arsenal et Crystal Palace. Ces quatre succès se sont terminés sur le même score de 1-0, qui reflètent parfaitement la philosophie de jeu de Sean Dyche, solide défensivement et efficace offensivement. Ce bon passage a permis au club du Nord de l'Angleterre de sortir de la zone rouge et de prendre quelques unités d'avance, et cela avec 2 matchs de retard, dont cette opposition face à Manchester United. Le Turf Moor est redevenu un stade où il est compliqué de s'imposer puisque Burnley a signé 4 victoires et un nul lors des 5 dernières réceptions, toutes compétitions confondues. Ce week-end, les Clarets se sont qualifiés difficilement en FA Cup face à Milton Keynes (1-1, victoire aux tab). Ils ont en revanche perdu lors de l'avant-dernière journée face à Leeds.

En face, Manchester United a connu une contre-performance surprenante en Ligue des Champions, alors que le club avait un pied un huitième. Néanmoins, lesont parfaitement profité du coup de moins bien de Liverpool lors des fêtes de fin d'année pour rattraper les hommes de Klopp en Premier League. A égalité de points désormais avec les, United prendrait les commandes du championnat anglais en cas de nul ou de succès à Burnley. Invaincus lors des 10 dernières journées de PL, lesont pu compter sur un Bruno Fernandes exceptionnel. Le milieu portugais a, depuis son arrivée, permis à Manchester de passer un cap. Pour débuter cette nouvelle année, United a disputé deux rencontres de coupe, la première en demi-finale de Carabao Cup face à Man City, qui a vu les hommes de Guardiola s'imposer, et la seconde en FA Cup, face à Watford (Championship), pour un succès étriqué (1-0), mais aussi un match de Premier League remporté face à un bon Aston Villa (2-1). Cette semaine s'annonce décisive pour la bande à Solskjaer qui affronte dans un premier temps Burnley, pour prendre la tête de la Premier League, avant de se déplacer dimanche à Liverpool pour un choc fortement attendu. Pour ce match en retard, United devrait être en mesure de poursuivre son excellente série et de s'imposer au Turf Moor.