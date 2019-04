Pronostic Burnley Manchester City : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Manchester City solide à Burnley !

Si Burnley avait réalisé une saison dernière extraordinaire en réussissant à décrocher une place en Europa League, le début de l'exercice en cours avait été chaotique et les se sont retrouvés à lutter pour le maintien. Néanmoins, leur victoire obtenue face à West Ham le 30 décembre a parfaitement lancé leur seconde partie de saison et Burnley a depuis assuré leur maintien. Cette saison, Burnley a affronté à 2 reprises City à l'Etihad (en Premier League et FA Cup) pour deux lourdes défaites concédées sur le même score (5-0). La mission s'annonce très difficile ce week-end tant les sont impressionnants depuis de nombreuses semaines. A la lutte avec Liverpool, City se livre un mano à mano incroyable avec les Reds, et à ce rythme là, les deux formations vont battre le record de points en Premier League. Cette semaine, City avait un rendez-vous important dans le derby de Manchester. Guardiola a fait parler sa science tactique en effectuant un coaching offensif à la mi-temps qui a permis à ses protégés de s'imposer (2-0). Déterminés à remporter un second titre consécutif, les comptent sur leurs individualités offensives mais également défensives. Les SkyBlues ont en effet encaissé seulement 2 buts lors des 10 dernières journées de Premier. Comme face à United mercredi, Manchester City pourrait s'imposer sans concéder de but.