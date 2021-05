Pronostic Burnley Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool enchaîne à Burnley

En s'imposant à la semaine passée, Burnley s'est assuré de disputer une nouvelle saison en Premier League. Depuis leur remontée, les ont certainement connu leur exercice le plus compliqué. Actuellement, Burnley est calé en 15 position avec 12 points d'avance sur le premier relégable. Connue pour pratiquer le traditionnel « kick and rush » , la bande à Sean Dyche a réussi à se sauver grâce à un excellent hiver, au cours duquel elle est allée mettre fin à la série d'invincibilité de Liverpool à Anfield en Premier League. Assuré du maintien, Burnley s'est relâché lors des dernières journées et reste sur trois défaites à domicile face à Newcastle (1-2), West Ham (1-2) et surtout face à Leeds (0-4) le week-end dernier.

En face, Liverpool croit toujours à la Ligue des Champions la saison prochaine. Au plus mal au cœur de l'hiver, les Reds finissent forts cette saison et ne sont qu'à un point de Chelsea, 4 qui joue mardi face au 3 Leicester. Les hommes de Klopp sont conscients que Chelsea et Leicester ont des calendriers compliqués lors des deux dernières rencontres, tandis que Liverpool doit affronter Burnley et Crystal Palace, deux formations évoluant dans le dernier tiers du championnat. Après sa victoire à domicile face à Southampton (2-0), Liverpool a disposé de Manchester United à Old Trafford au terme d'un match spectaculaire (2-4). Ce week-end, les partenaires de Trent Alexander Arnold se déplaçaient chez une formation de West Bromwich Albion condamnée. Mal parti, Liverpool est ensuite revenu au score par l'inévitable Mo' Salah (22 but de la saison). Tenus en échec une bonne partie du match, les ont réussi à s'imposer sur le gong grâce à … Alisson. Le portier brésilien a inscrit un superbe but de la tête sur le dernier corner de la partie et a offert 3 points précieux à son équipe (victoire 2-1). Sur leur lancée, les hommes de Klopp devraient s'imposer face à Burnley dans une nouvelle rencontre avec plus d'un but.