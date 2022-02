Pronostic Burnley Leicester : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Burnley enchaîne face à Leicester

Réputé pour son jeu restrictif et l’âpreté de ses rencontres au Turf Moor, Burnley est lancé dans son opération maintien. Les, derniers en début d’année, ont retrouvé espoir grâce à une excellente série de résultats. Les hommes de Sean Dyche se sont montrés très solides lors des dernières journées en enchaînant les matchs nuls face à Arsenal, Watford et Manchester United mais surtout en s’imposant à Brighton (3-0) et contre Tottenham (1-0) au Turf Moor. Le week-end dernier, Burnley a poursuivi sur son excellente dynamique en ramenant un nul de Selhurst Park face à Crystal Palace (1-1). Lesont pu ainsi quitter leur place de lanterne rouge pour revenir à une unité d’Everton, première formation non relégable. Burnley a réalisé un très joli coup sur le marché des transferts en attirant le but néerlandais Weghorst (ex-Wolfsboug). Ce dernier a remplacé un Chris Wood décevant depuis le début de saison et parti pour plusieurs dizaine de millions à Newcastle. Le grand attaquant batave s’est parfaitement adapté au jeu direct de son équipe.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Leicester ne connaît pas la réussite de la saison passée, au cours de laquelle les Foxes avaient remporté la FA Cup et avaient été tout proches d’accrocher le Top 4. Actuellement, les hommes de Brendan Rodgers sont dans la seconde partie de tableau dans le ventre mou du championnat. Leicester ne devrait pas connaître de problèmes pour se maintenir et va certainement jouer sa carte à fond en Conference League où le club s’est défait des Danois de Randers (7-2 en cumulé) en 16e de finale avec un Maddison auteur d’un doublé splendide au retour. En Premier League, les partenaires de Jamie Vardy ne se sont plus imposés depuis leur victoire face à Liverpool lors des fêtes de fin d’année dernière. Au rayon des bonnes nouvelles, Wesley Fofana a retrouvé l’entrainement collectif et pourrait prochainement réintégrer l’équipe. Le week-end dernier, lesn’ont pas joué car leur adversaire, Chelsea, disputait la finale de la Carabao Cup. Impressionnant ces dernières semaines (1 seule défaite sur les 7 dernières journées), Burnley pourrait accrocher au moins un point face à Leicester.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Eh oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Burnley Leicester encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !